"La mission Orion" pour un public famial ou deux jours à la conquête de l'espace à Transinne

L'Eurospace Center accueille, ces jours-ci, de très nombreux visiteurs, dans le respect strict des règles sanitaires. En revanche, les stages de jeunes en résidence sont, depuis plusieurs semaines, interdits. Qu'à cela ne tienne, l'Eurospace Center a imaginé, une formule familiale de deux jours avec logement, les repas de midi et du soir, accès à toutes les activités et avec aussi visite à Redu, du Musée d’art, à la portée de tous, le Mudia. La "Mission Orion" a été testée pour la première fois cette semaine. Pendant deux jours, ils étaient 21, répartis en cinq familles. Chez les jeunes, Marion, Maxence, Eli et Johan ont unanimement apprécié...Certains ont préféré la sensation de marcher sur Mars ou la Lune, d’autres " la centrifugeuse " qui permet de tester votre résistance à la force de gravité. " Il y a plein d’activités, c’est super et on mange bien ! " relèvent -ils. " Moi j’ai super bien dormi " ajoute Eli avant que Johan ne conclue " c’est trop bien cet endroit ! " Les parents, eux, soulignent l’organisation, l’encadrement par le personnel, des activités vraiment adaptées pour petits et grands. Gauthier, papa de quatre enfants épingle la complémentarité entre les activités sur place et la visite du musée d’Art à Redu " très bien adapté pour les enfants ! " De son côté, le Directeur de l’Eurospace Center, Jean-Marcel Thomas souligne que la formule est proposée à un prix raisonnable ! " On veut donner la possibilité aux familles qui n’ont pas la possibilité ou les moyens de partir à l’étranger, de vivre quand même une expérience différente, originale, par petites cellules, puisque ce sont les chambres familiales ". D’autres familles ont déjà réservé pour début janvier. Et pour l'Eurospace Center, une façon d’oublier un peu que les stages résidentiels ne reprendront pas avant un certain temps !