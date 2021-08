La miellerie collective de Michamps, pour donner un coup de pouce aux jeunes apiculteurs

Agricultrice à la retraite, Jocelyne Collard, de Bastogne, s'est découvert une passion pour l'apiculture et les abeilles. " C’est lors d’une visite à la fête du miel à Saint-Léger, que j’ai découvert les abeilles et les ruches de près et j’ai tout de suite accroché. J’ai suivi des cours d’apiculture à Ortho (La Roche-en-Ardenne) et je suis sortie première de ma promotion ! Au départ, j’avais deux colonies d’abeilles. Aujourd’hui, j’en ai 40 ! " Mais Jocelyne Collard voulait aussi transmettre son savoir et sa passion. Depuis une dizaine d'années, une école d'apiculture a été créée sur le site de l'U Louvain à Michamps (Bastogne) et elle connaît un beau succès. Pour la prochaine rentrée, pas moins de 33 apprentis apiculteurs sont inscrits. Et pour encore mieux accompagner les jeunes apiculteurs dont leur apprentissage, une étape supplémentaire a été franchie, il y a quelques semaines avec l'installation d'une miellerie collective, avec l'aide de l'Europe et du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier. " 1.000€ en agriculture, ce n’est rien du tout ", explique Jocelyne Collard. " Si vous achetez une ruche c’est déjà 250€ la ruche, avec les abeilles dedans et là, on n’a encore rien, car il faut aussi le matériel d’extraction. La miellerie collective de Michamps permet de réduire les coûts et encourage les jeunes apiculteurs à acquérir plus de ruches ! " Il s’agit d’un grand container aux normes AFSCA et in y amène les ruches. Il y a un bac à désoperculer, l’extracteur, l’évier et le chauffage, tous les outils nécessaires. La mise en pots se fait, elle quelques jours plus tard, le miel doit d’abord maturer. Et l’utilisation de la miellerie collective coûte la modique somme de 10€.

Mais, on ne devrait pas trop se presser au portillon cette année, car avec les conditions climatiques, le miel se fait très rare… " Y a pas eu de chaleur, les abeilles sont restées terrées dans leurs ruches. Elles ont mangé au fur et à mesure ce qu’elles ramenaient, c’est une année où on n’a même pas 20% du miel que l’on récolte les autres années, conclut Jocelyne Collard, pour qui ça devrait aller mieux l’an prochain.