La Maison du Tourisme Cap-Sûre-Anlier organise un rallye touristique "Au fil de l'eau"

Une boucle à réaliser en voiture ou à vélo pour découvrir divers lieux en rapport avec l'eau, sur les six communes du territoire. A savoir Habay, Léglise, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers et Martelange.

Inscriptions à l'avance ou ce jour-là entre 8h30 et 10h30. Et si vous n'êtes pas libre ce jour-là, la Maison du Tourisme propose son guide vert d'une septantaine de balades et de randonnées dans la région de la Haute-Sûre et forêt d'Anlier.

Infos sur le site capsureanlier.be

Les précisions de Marie-Eve Hubermont, Directrice de la Maison du Tourisme...