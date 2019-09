Un programme varié avec comme chaque année quelques têtes d'affiche. Parmi elles, Axelle Red, Hooverphonic, Alice On The Roof, l'imitateur Michaël Gregorio ou l'humoriste Laurent Baffie. Mais la Maison de la Culture, c'est aussi des spectacles et des activités culturelles qui mobilisent l'équipe toute la saison.

Le programme complet est disponible sur le site www.maison-culture-arlon.be.

Fernand Houdart, directeur, au micro d'Eric Bussienne...