La lutte contre la peste porcine africaine se poursuit en région luxembourgeoise

A ce jour, 3187 sangliers ont été prélevés. 824 carcasses se sont révélées positives. Le périmètre de la zone infectée est toujours le même mais la vigilance est accrue dans le nord, du côté de Les Fossés-Léglise où on a retrouvé un sanglier de l'autre côté de la clôture.

Reste que les clôtures sont efficaces. Sans les 190 km de barrière, le virus aurait déjà passé la frontière. Quant à la destruction des sangliers, elle doit se poursuivre, comme le confirme le ministre René Collin.

Et puis, pour les promeneurs, signalons que le ministre a restreint la circulation sur les chemins et sentiers forestiers dans une partie de la zone infectée. On passe de 16.000 hectares accessibles à 11.000 hectares, dès lundi. Enfin, les exploitants forestiers vont pouvoir introduire leur dossier pour indemnisation puisque la foret a été totalement fermée du 15 septembre au 15 janvier.