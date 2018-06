La liste "Commune Passion" a présenté ses objectifs pour Durbuy

Pour les élections communales à Durbuy, on sait depuis plus d'un an que deux composantes de la minorité, le PS et "Horizon Bleu ciel" de tendance MR, ont décidé de s'unir. Mais la liste "Commune Passion" qui vient d'être présentée, c'est bien plus que cela comme l'explique la conseillère communale et tête de liste Laurence Le Bussy :

"Commune Passion c'est avant tout la population durbusienne, multicolore, avec beaucoup de jeunes, et des gens qui n'ont jamais fait de politique. C'est intéressant ces personnes sont vierges de toute idée préconçue. Tous ensemble on va mettre sur pied le futur de notre commune."

Le plus jeune candidat n'a que 18 ans mais Simon Knapek est particulièrement motivé et il a des idées pour les jeunes...