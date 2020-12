"La Joyeuse Guinguette" à Tenneville, propose des guirlandes à l'ancienne sur mesure

François Nicolay en a fait l'expérience ! Pas évident aujourd'hui de trouver des grandes guirlandes comme il y avait jadis lors des bals aux lampions, dans les kermesses d'antan dans les villages ou les guinguettes. Et puis un jour, il déniche un grossiste en Allemagne qui possède tout le matériel pour en fabriquer. Il réalise alors ses propres guirlandes ! Elles plaisent à ses proches et sa famille, alors il se dit pourquoi pas en fabriquer pour d’autres. Alors François Nicolay s'est lancé dans une activité d'indépendant complémentaire, "la Joyeuse Guinguette" et connaît son petit succès. Des guirlandes 100% sur mesure, en fonction des demandes mais également une gamme plus simple. Et les clients viennent aussi de l’étranger, particulièrement du nord de la France mais aussi du Grand-Duché de Luxembourg. François au aussi eu d’intéressants contacts en Angleterre mais c’est plus compliqué compte tenu de standards d’électricité différents. Pour les fêtes, François Nicolay propose aussi des guirlandes d’ampoules de différentes couleurs. Un site internet et une page Facebook permettent de se faire une idée de ses réalisations " La Joyeuse Guinguette " répond à une demande et fait son petit bonhomme de chemin…