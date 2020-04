La gratuité des trains vers Luxembourg seulement à la gare d'Athus

Depuis le 1er mars 2020, les transports publics sont gratuits au Grand-Duché de Luxembourg. Une mesure qui est également d'application à la gare belge frontalière d'Athus pour les trains CFL en provenance ou à destination du Grand-Duché. Et ce sera la seule et unique gare belge à bénéficier de ce statut particulier. Pas question d’étendre cette mesure à partir d’autres gares belges, situées non loin de la frontière, comme Halanzy, Virton, Habay, Marbehan, Arlon, Vielsam, Gouvy et Saint-Vith.

"Le statut mixte de la gare d’Athus, qui est juste à la frontière, provient d’une convention inter-ministérielle qui date de l’ouverture de la ligne fin du 19 ème siècle", explique la porte-parole de la SNCB Elisa Roux. Et c’est ce statut mixte qui lui ouvre donc aujourd’hui la gratuité. Comprenez-donc que les autres gares n’y ont pas droit.

Voilà une réponse qui va décevoir l’asbl les "Amis du Rail" ou encore le Cercle européen Pierre Werner qui demandaient justement d’étendre cette gratuité à partir des gares situées à une vingtaine de kilomètres de la frontière belgo-luxembourgeoise.

Le Cercle européen Pierre Werner qui avait écrit au Ministre Fédéral, François Bellot, et à l’Administrateur-Délégué de la SNCB, suggérant de tester temporairement la formule en cette période de crise sanitaire. Un essai qui aurait pu profiter aux travailleurs frontaliers qui ne peuvent pas faire de télé-travail en cette période.