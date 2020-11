La Foire de Libramont prépare son édition 2021 et organise un sommet virtuel de l'agriculture

Même si elle n'a pu avoir lieu cette année, la Foire de Libramont est toujours aux côtés des agriculteurs et elle le prouve en organisant un " Agr-e-sommet " les 3 et 4 décembre, un sommet virtuel, sur sa chaîne YouTube. "L'Agr-e-Sommet" lui s'organisera sur deux jours. Le jeudi 3 décembre sera consacré à l'avenir de la robotique et la place du numérique en productions végétales, tandis que le lendemain sera dédié à la thématique de l'élevage et s'articulera autour du sujet de la nutrition animale et de l'autosuffisance alimentaire. L’occasion aussi de découvrir en images, jeudi midi les technologies du "Mecanic Show" et vendredi en fin de matinée, on mettra à l’honneur les "agriculteurs de valeur " et les "Coqs de Cristal" 2020, qui n’ont pu l’être sur le champ de foire en juillet !

Et en ce qui concerne la Foire en juillet 2021, les organisateurs sont confiants. Il y aura des contraintes sanitaires mais une foire en bonne et due forme... " Si un certain nombre d’événements auront dorénavant une déclinaison digitale, nous envisageons bien une Foire " physique 100% ", explique Natacha Perat Directrice Générale de la Foire. Les organisateurs préparent différents scénarios. Ils sont conscients que des mesures sanitaires fortes seront toujours d’actualité en 2021. " Nous sommes en train de réfléchir à donner beaucoup plus d’espace de visite pour que l’on puisse respecter les distances physiques ", poursuit Natacha Perat. Le système de billetterie permet de savoir, à tout moment, combien de personnes sont sur le champ de Foire et au besoin le limiter. Il faudra strictement réglementer tout ce qui est Horeca et, là aussi, donner un maximum d’espace. "Même si la Foire ne sera pas exactement comme celles d’avant la Covid, tout le monde a besoin de contact physique… en toute sécurité. Quant au nombre de visiteurs, peu importe qu’il y ait 160.000, 180 ou 200.000 visiteurs, le tout c’est que la Foire se passe ", conclut Natacha Perat.