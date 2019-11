La FNAC a pris ses quartiers dans le centre-ville de Luxembourg

On l'attendait depuis des années. La FNAC a enfin pris ses quartiers dans le centre-ville de Luxembourg, ce vendredi matin. Précisément dans le tout nouveau complexe Royal-Hamilius, non loin de la place d'Armes et de la place Guillaume. Magasin spécialisé dans la distribution de biens culturels, de loisirs, de productions techniques et d'électroménager, dans un espace commercial de 1.200 mètres carré. Un magasin dont n'est pas peu fier le directeur général de la FNAC en Belgique et au Luxembourg, Charles-Henri de Maleissye...