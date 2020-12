La fibre optique arrive dans la commune de Gouvy

Bonne nouvelle pour certains habitants de la commune de Gouvy. Des travaux d'installation de la fibre optique, pour obtenir l'Internet à Haut Débit ont débuté à Rettigny et Limerlé. Des travaux réalisés par l'opérateur Proximus, qui se penche sur le dossier depuis plusieurs mois. Patrick Delcoigne, director network engineering and operations chez Proximus :

"On avance ici à 300 mètres par heure, ça va extrêmement vite, et puis il y a les forages dirigés, et puis l'installation qui va encore s'étaler sur quelques mois. D'ici au printemps 2021 nous aurons desservi les villages de Rettigny et Limerlé.

On travaille sur le dossier depuis un certain temps, dans la mesure où les techniques n'étaient pas appropriées à ce type d'environnement. Ici c'est vraiment innovant."

200 ménages sont directement concernés, mais la commune de Gouvy souhaite en finir avec toutes ses zones blanches, comme l'explique la Bourgmestre Véronique Léonard :

"En tant que Bourgmestre je suis vraiment satisfaite et je souhaite que chaque citoyen puisse bénéficier d'une connexion digne de ce nom. Maintenant il reste des villages pour lesquels je dois batailler."