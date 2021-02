La Fête de Saint-Mard reconnue comme "chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel "

C'est une institution dans le sud de la Gaume, et elle obtient une très belle reconnaissance. Cette grande Fête de Saint-Mard qui a lieu chaque année fin août vient d'être reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme "chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel ". Une nouvelle accueillie avec fierté notamment par Didier Culot, le conservateur du Musée Gaumais. Il relève les éléments les plus pertinents de la Fête de St Mard :

"L'endroit clé c'est le fameux kiosque de Saint Mard qui est un très beau monument restauré par la ville de Virton il y a plusieurs années, et qui est l'élément rassembleur de cette fête. Evidemment tout le monde retiendra le moment important, le mardi, qui est l'aboutissement de ces quatre jours et qui est la fête de jeunesse. D'ailleurs c'est surtout ce caractère de jeunesse qui est reconnu, parce qu'il permet de transmettre la tradition. Et effectivement il y a la fameuse danse, la Troïka de Saint Mard, qui en est le phare.

Une reconnaissance qui doit permetre à la Fête St Mardoise d'être mieux connue en dehors de la Gaume.