La Fête de Saint-Mard a célébré son inscription comme chef d'oeuvre du patrimoine immatériel

La tradition a été respectée à Saint-Mard. Le mardi de la fête, dans le village gaumais, la jeunesse défile dans les rues, avant la messe et puis place aux danses en costume. Accompagnés par la Société Royale Philharmonie de Saint-Mard, les couples entament la "Troïka" et cette année, elle avait un goût particulier puisque c'était la première fête organisée depuis la reconnaissance de la Fête de Saint-Mard au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour beaucoup, l’important c’est le retour de la Fête ! Pour Dimitri Landsheer, Président du Comité des Fêtes, " cette reconnaissance, pour nous c’est énorme ! Je pense que tous les Saint-Mardois et Saint-Mardoises sont heureux et je pense que la ferveur est là. Avec le covid, les conditions sont un peu particulières mais le principal c’est que tout le monde est là ! " François Culot, le Maire de Virton veut aller plus loin dans la reconnaissance : " C’est quelque chose d’exceptionnel et c’est amplement mérité et pour moi ce n’est que la première étape, après, on va jusque l’Unesco."

Mais d'où vient cette célèbre danse, la Troïka saint-mardoise qui fait la caractéristique de l’événement ? "C’est une danse qu’on dansait autrefois en Gaume et elle est restée et a pris un caractère très particulier à Saint-Mard, ", explique Didier Culot, conservateur du Musée Gaumais. " Autrefois, on dansait beaucoup de ce genre de danses autrefois qui venaient des pays de l’Est ou de France, et ici la Troïka est restée ! " La consigne pour danser la Troïka c'était de porter le masque mais sur 110 participants en costume 10 le portaient vraiment. " Ce n’est pas trop gênant puisque que l’on est en extérieur, commente cette danseuse qui, elle portait bien le masque, c’est une belle journée pour refaire la fête et on en a besoin !"