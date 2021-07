La Famille Lambot-Thiry produit le meilleur beurre doux de la Province de Luxembourg à la Ferme du Roncheury à Sohier (Wellin)

C’est le genre de remise des prix qui aurait dû avoir lieu dans le cadre de la Foire Agricole de Libramont, mais la deuxième année consécutive, la Foire, prévue du 23 au 26 juillet, est annulée pour raisons sanitaires. Et c’est donc le décor rural du Fourneau Saint-Michel, que l’on a récompensé les lauréats du deuxième concours du meilleur beurre en Province de Luxembourg. Cette année, ce sont les beurres doux ou non-salés qui sont primés. Et le jury composé de de membres du secteur agricole, de l’Horeca et de la presse, a eu beaucoup de mal à départager les lauréats. Dans une cote globale sur 100, les trois premiers se tiennent en un point et demi. La médaille d’or revient à la Ferme du Roncheury à Sohier (commune de Wellin). La famille Lambot-Thiry avait terminé quatrième avec son beurre salé et son beurre doux est donc considéré comme le meilleur de la Province ! Martine Lambot était très émue au moment de recevoir son prix. " Mon mari et moi sommes la troisième génération à faire du beurre. Le premier fut mon grand-père qui a transmis son savoir-faire à ma maman, qui me l’a ensuite transmis et, à présent, c’est moi qui le transmets à mes enfants ! ", précise-t-elle. Un beurre que la famille vend dans son magasin à la ferme mais aussi via différentes boutiques et épiceries de la région " C’est une belle reconnaissance vis-à-vis aussi de tous les consommateurs qui viennent déjà chez nous ", poursuit Martine Lambot.