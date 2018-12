La crise de la peste porcine africaine est loin d'être derrière nous

En Gaume, les éleveurs de porcs obligés d'abattre des bêtes en septembre dernier sont en train de recevoir les premières indemnités du fédéral. Et la région wallonne a prévu une enveloppe de 8 millions d'euros en 2019 pour couvrir notamment la perte de revenus de ces éleveurs.

Gérald Schmitz, de Montquintin, près de Rouvroy est l'un de ceux qui a dû se séparer de ses porcs suite à la peste porcine. Quel est son sentiment aujourd'hui, trois mois après le début de la crise ? Juliette Pitisci l'a rencontré, écoutez son témoignage...

Et Les forestiers gaumais ont eux protesté hier avec leurs machines devant le cabinet du ministre wallon René Collin à Namur. Ils étaient une cinquantaine. Ils réclament des indemnités pour compenser les pertes qu'ils subissent en raison de la peste porcine africaine et des scolytes. Une délégation a été reçue au Cabinet collin. On assure qu'un mécanisme d'indemnisation va être mis en place.