La commune de Tenneville recherche un adjudicataire pour un vaste projet immobilier à Champlon

Situé à proximité de la National 4 et bien desservi en divers services, le village de Champlon attire de nouveaux habitants. Afin de répondre à une demande croissante en logements, la commune de Tenneville a décidé de mettre en œuvre un partenariat public privé pour réaliser l’équipement et la valorisation de vingt lots à bâtir, à Champlon.

La Commune recherche un adjudicataire (développeur, promoteur et/ou entrepreneur) au travers d’une procédure de marché public.

Nicolas Charlier (Bourgmestre de Tenneville) :"L’intérêt est, pour les ménages issus de la commune, de pouvoir rester dans leur village et de pouvoir répondre, en termes d’habitat, à d’autres séries de demandes comme celles dédiées à des personnes plus âgées, à des personnes qui ne désirent pas spécialement de jardins ou à un habitat communautaire. L’idée est de valoriser une zone de 2,5 hectares avec l’aide d’un entrepreneur qui puisse répondre à toutes ces demandes".

Des projets dans l’air du temps

Un des buts est de rester attentifs à des projets qui, entre autres, vont être centrés sur l’énergie utilisée.

"Dans la grille de sélection de l’entrepreneur, qui pourrait réaliser cette zone, il y a évidemment un volet financier mais presque la moitié des points valorise la qualité urbanistique du bâtiment, précise Nicolas Charlier. L’idée n’est pas d’avoir des blocs Lego qui s’emboîtent. Cela s’inscrit dans le bâti de Champlon et aussi d’une véritable réflexion au niveau énergétique".

Pour mettre en place ce projet public privé, la commune de Tenneville s’est associée à Idélux projets publics.

Ces 20 lots à bâtir constituent une 1re phase d’un plan d’aménagement plus vaste. Sept phases au total permettraient la construction de 90 habitations pour 400 habitants. L’urbanisation de cette zone se fera progressivement, elle s’étalerait sur environ 35 ans.

Pourquoi s’associer à un privé ?

"Il est vrai que, traditionnellement, la commune valorisait elle-même ses terrains. Dans ce cas de figure, les aménagements de voiries et d’égouttages sont très importants et il nous semblait que s’associer à un privé était une idée judicieuse, explique Nicolas Charlier. Il faut tenir compte du fait que nous avons un habitat divers puisque le projet prévoit aussi bien un bloc d’appartements, du petit résidentiel et du résidentiel quatre façades. Il nous a donc semblé que la commune n’avait pas une vocation d’agent immobilier et à vendre des appartements et des cellules commerciales. C’est pour cette raison que nous avons voulu s’associer à un privé".

L’attrait du site

Nicolas Charlier : "Nous sommes à quelques centaines de mètres de la barrière de Champlon, de la Nationale 4 et des grands axes. Nous sommes également bien desservis au niveau des transports en commun et, au niveau communal, nous avons une offre large notamment pour les écoles, pour l’accueil de la petite enfance, pour le sport et la culture. Tous ces éléments nous permettent d’accueillir des familles. Notre intérêt est de pouvoir permettre aux ménages issus de la commune à rester dans le village et d’accueillir des habitants venus d’autres horizons".