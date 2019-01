La commune de Nassogne se lance dans une troisième Opération de Développement rural (ODR) avec l'accompagnement de la Fondation rurale de Wallonie (FRW). Cette Opération implique la participation active des citoyens. La première étape est de faire le tour des villages afin d'informer et de consulter la population pour savoir ce dont elle a besoin et envie pour le développement de la commune. Première réunion à Ambly le 5 février et sept autres rendez-vous d'ici à début avril.

A noter également, en complément de ces réunions villageoises, une plateforme de consultation en ligne qui est proposée sur le site internet.