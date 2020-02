La commune de Durbuy et la Fondation Contre le Cancer organisent les 4 et 5 juillet, un premier "Relais Pour La Vie". 24 heures de solidarité et de course-relais, sans compétition et pour la bonne cause. Les organisateurs sont fiers de pouvoir annoncer que ce relais pour la vie aura un parrain exceptionnel, le chanteur Helmut Lotti qui habite la localité :

"J'habite un petit village de l'autre côté de Durbuy. Je me sens très bien ici, je cours trois fois par semaine. Je fais du vélo, c'est très beau."

Philippe Lejeune de la Fondation Contre le Cancer se réjouit d'avoir un tel parrain :

"Durbuy commence très fort, on a une personnalité de renommée internationale. Helmut Lotti ne va pas faire juste un petit discours d'entrée, il donnera également un concert, le dimanche vers 12H30 juste avant la clôture."

Rendez-vous donc le dimanche 5 juillet. La Fondation Contre le Cancer annonce deux autres rendez-vous, en septembre à Arlon et en octobre à Marche-en-Famenne.

