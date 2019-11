La commune d'Arlon et I'intercommunale Idélux sont allées à la rencontre des zadistes

Depuis trois semaines maintenant, les activistes écologistes occupent le site de l’ancienne sablière de Schoppach. Ils s'opposent au projet de zoning économique.

La rencontre a été cordiale, chacun exposant ses arguments, mais les zadistes sont déterminés à rester sur place. Ils organisent d'ailleurs des chantiers pour construire une cabane et passer l'hiver au chaud.

De son côté, Extinction rebellion Arlon et région a manifesté son soutien à la Zad d'Arlon. Et ce de manière visible avec des affiches et des tags dans toute la ville.