Ce vendredi, aux quatre coins de la province de Luxembourg, vous avez peut-être vu des tentes au bord de la route ou encore des banderoles avec le hashtag " #VoiesSûresEtLégales " " personnes migrantes ". Il s’agissait d’une action de sensibilisation menée par la COLUXAM, la Coordination Luxembourgeoise Asile-Migration à l’occasion de la Journée Internationale des Migrants. La COLUXAM réunit une vingtaine d’associations, de mouvements d’éducation permanente, d’organisations non-gouvernementales, de citoyens, etc. qui militent pour défendre une politique migratoire plus respectueuse des droits humains.

L’action de sensibilisation de ce vendredi visait à dénoncer la politique migratoire en Europe et le fait que des migrants vivent dans des conditions indignes dans des camps, des abris de fortune, y compris en province de Luxembourg. La COLUXAM réclame des voies d’accès sûres et légales pour les migrants. " Il en existe déjà, par exemple le regroupement familial, venir pour des raisons de santé, venir pour faire ses études, etc. mais au fur et à mesure des années, on voit que ces voies d’accès légales se restreignent ", explique la COLUXAM.