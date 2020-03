Coronavirus: la chocolaterie fermée à la période de Pâques, des dizaines de milliers d'euros de pertes

Pâques approche à grands pas. Une période d'habitude importante pour les chocolatiers qui s'activent à concocter œufs, cloches et autres lapins en chocolat. Mais cette année, avec le confinement, ces artisans n'ont guère le sourire.

Magasins alimentaires, les artisans-chocolatiers peuvent rester ouverts, certains en ont d'ailleurs décidé ainsi. Mais d'autres ont choisi de travailler uniquement sur commandes ou de carrément fermer leur entreprise le temps de la crise.

C'est le cas de François Deremiens de Prouvy-Chiny :

"Nous avions déjà perdu tous les restaurateurs que nous fournissions d’habitude, et puis l’affluence en magasin avait fortement diminué, le chocolat n’étant pas un produit de première nécessité."

Alors continuer à produire, sans savoir combien de temps allait durer le confinement, pour François Deremiens, ce n'était pas rentable. Il a préféré mettre son personnel, composé d'une dizaine de salariés, au chômage temporaire et continuer à travailler seul.

Autre incertitude : les matières premières, les fèves de cacao qui risquaient vite de manquer. Les pertes pour ce chocolatier risquent de se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Néanmoins François Deremiens garde le moral :

"On fera des oeufs en chocolat, en mai ou en juillet. C’est une décision citoyenne pour mettre le personnel et les clients à l’abri. En période de fêtes de fin d’année ou à Pâques, on a parfois 25 personnes en même temps dans la boutique. Il n’était pas envisageable de continuer. C’était la décision la plus sage."