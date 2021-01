La Chambre de Commerce présente "L'analyse de la santé financière annuelle des entreprises en Luxembourg"

Les soldes d’hiver commencent ce lundi 4 janvier. Des soldes dans un contexte des plus particuliers. Les magasins de vêtements notamment, ont subi la crise de plein fouet. La Chambre de Commerce vient de présenter "L’analyse de la santé financière annuelle des entreprises en Luxembourg". Une étude sur base des bilans fin 2019, juste avant la crise COVID. Cela permet de voir comment les entreprises étaient armées ou pas pour faire face à cette crise.

Benoît Lescrenier, chargé des relations finances à la CCILB s'est penché sur les secteurs en difficulté :

"On connaissait déjà des difficultés juste avant la crise. On voyait déjà par exemple dans les commerces de vêtements, énormément d'entreprises déjà en négatif fin 2019. Même chose pour certains établissements Horeca. Ce sont des secteurs où la trésorerie était faible avant la crise, et qui risquent donc d'avoir des difficultés à se refinancer."

L'industrie de la viande a souffert aussi des scandales VEVIBA, peste porcine... Le domaine des maisons de repos était également en difficulté fin 2019.