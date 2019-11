La 28ème cérémonie des Godefroid s'est tenue samedi soir à Barvaux

Présenté par Philippe Herman et Samira Boudou, le Gala a récompensé six talents de la Province de Luxembourg.

Dans la catégorie développement durable, c'est l'entreprise Epeautre d'Ardenne qui remporte le Godefroid. Bruno Denis, l'un des quatre agriculteurs qui la gère, espère que ce prix leur sera bénéfique pour l'avenir :

"J'espère que ça va nous permettre d'ouvrir d'autres marchés, et nous offrir une reconnaissance. On aimerait développer les produits finis et on est en cours de tests pour faire de la bière."

Dans la catégorie jeune, c'est Arnaud Murzeau-Lefèbvre qui a remporté le Godefroid. Le jeune homme est luthier. Il nous livre sa réaction au micro de Jordane Meyer :

"Je suis content et je dois admettre que je ne m'y attendais pas. C'est une chance et ça offre beaucoup de visibilité. Le luthier est un peu plus rare en Province de Luxembourg qu'ailleurs. Il y a un trou à se faire, et je compte bien m'y atteler."

Godefroid culturel: Antoine Juliens. – Godefroid développement durable: Épeautre d’Ardenne. – Godefroid économique: Techniques et valorisation du bois (TVB). – Godefroid jeunesse: Arnaud Murzeau-Lefebvre. – Godefroid social: Le ballon vert – Godefroid sportif: Arnaud De Lie. – Godefroid du public: TVB.