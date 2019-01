L'usine d'Arlon est l'une des plus importantes du Groupe Ferrero, et va encore s'agrandir

Dans le sud-Luxembourg, Ferrero Ardennes à Arlon est un acteur économique de premier plan et le sera encore davantage demain puisque l'usine chocolatière ne cesse de grandir et a le projet d'investir dans le développement de son activité.

Ferrero Ardennes fabrique en exclusivité pour le monde entier les Kinder Schoko-Bons. Ferrero Ardennes est également le site de production de Kinder Surprise le plus important du Groupe. Elle produit aussi les Raffaello. L'usine d'Arlon est l'une des plus importantes du Groupe Ferrero précise Marco Arvigo, directeur du site depuis janvier 2016 :

"Nous sommes la quatrième du groupe après l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. 97% de notre production sort de Bénélux, et nous exportons en Europe, en Amérique Latine, et en Asie. On voit une forte évolution des volumes. Il y a un essor de l'usine qui est accompagné par beaucoup d'investissements."

Des nouvelles lignes de production de schoko bons sont en cours d'installation. Investissements aussi pour moderniser l'équipement actuel puis projet d'extension du magasin des produits finis. Ces trois dernières années, 110 millions d'euros ont été investis et environs la même somme sera investie les prochaines années. Quant à la Ferrero Academy, le centre mondial de formation du groupe, il s'installera également à Arlon.