L’Or du Val, un Oratorio théâtral, la création événement pour les 950 ans de l’Abbaye d’Orval

L’Abbaye d’Orval a fêté son 950e anniversaire en 2020. Et les célébrations prévues l’an passé auront finalement lieu fin juillet. Depuis quelques jours, des dizaines de personnes s’activent pour proposer dès le 24 juillet, dans les ruines de l’Abbaye, l’Oratorio théâtral, concocté par le metteur en scène Antoine Juliens. " Un oratorio théâtral, explique Antoine Juliens, c’est une pièce de théâtre où il y a une participation de la musique comme un élément fédérateur mais aussi qui stimule la dramaturgie même de l’écriture. C’est un souffle musical que l’on doit à Thierry Chleide et qui vient vraiment s’intégrer à la parole théâtrale, avec un chœur et des instrumentistes, avec aussi un groupe d’enfants." En tout une centaine de participants ! L’histoire en quatre actes, " c’est tout un imaginaire à partir de tous les éléments historiques, de la légende autour de Mathilde de Toscane et celle de l’anneau d’Or jusqu’aux Pères Abbés qui se sont succédé !", poursuit Antoine Juliens. " Mais nous avons à 100% respecté les 1000 ans d’histoire ! " Une histoire jalonnée de tragédies et de destructions mais aussi d’espérances et de reconstructions, à découvrir dans les magnifiques ruines de l’Abbaye d’Orval, du 24 au 30 juillet dès 21h. Réservations des tickets via le site https://www.orval.be/fr/news/585-achat-billet