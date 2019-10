Que ce soit les agences ou les distributeurs de billets, l'offre bancaire ne cesse de diminuer en Province de Luxembourg.

Et la crainte c'est que les restructurations ne soient pas terminées. Depuis un certain temps, l'UCM s'inquiète de cette situation dommageable non seulement pour les commerçants mais aussi pour la population, avec une diminution des possibilités de payer en cash. Ecoutez Philippe Ledent, Co-Président d'UCM-Lux