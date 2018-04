L'intercommunale TIBI veut créer un parc touristique autour des déchets

L’annonce a été faite jeud lors de la soirée d’anniversaire de l’intercommunale qui fête ses 70 ans. Ce futur parc a déjà un nom : Lavoisier, du nom du célèbre chimiste français.

Que pourra-t-on y trouver dans ce nouvel espace ?

L’idée n’est vraiment de faire un parc autour de l’unité de valorisation énergétique, l’incinérateur de Pont-de-Loup qui continue de susciter des craintes dans la population. Non, l'objectif est vraiment de démystifier cet outil qui est en cours de modernisation. Ça, c’est une chose, ça n’en fait pas pour autant un véritable parc d’attraction.

Clairement, l'ambition n'est pas de faire un "Walibi environnemental" mais des activités seront proposées autour des nouveaux métiers de la transition écologique, autour des questions environnementales, du développement durable. Des expos et expériences interactives pour sensibiliser sont également prévues.

Il y a enfin une volonté d'impliquer la population locale dans le projet.

Quand ce futur parc d’attraction Lavoisier doit-il ouvrir ?

Ce n’est pas encore pour tout de suite. Il faut d’abord trouver des partenaires, financer le projet. L’ouverture est prévue en septembre 2021.

Chez Tibi, en tout cas, on y croit et on espère que ce futur parc Lavoisier attirera de 70 à 80.000 visiteurs par an.