L'Institut Notre Dame d'Arlon organise une table ronde autour de l'intégrisme

L'intégrisme, pourquoi? Quelles sont ses causes ? Ce mardi soir, une table ronde sera organisée à l'INDA, l'Institut Notre Dame d'Arlon. Les différentes religions, philosophies et laïcité arlonaises réfléchiront sur ce thème, et échangeront avec le public présent. Il s'agit d'une première édition. Hughues Delacroix, directeur de l'Institut Notre Dame, est au micro de Jordane Meyer. Il nous explique pourquoi le thème de l'intégrisme a été choisi.

Il s'agira d'une table ronde qui sera gratuite pour les étudiants, et qui coûtera cinq euros aux autres participants. La soirée débutera à 19h45. Explications ci-dessous