L'hirondelle, une espèce en voie de disparition

Il y a onze ans, l'école Saint-Joseph de Neufchâteau s'est engagée dans la protection des hirondelles. Des nichoirs ont été installés, ce qui a permis le retour d'une colonie sous le toit de l'établissement.

Vendredi, ces hirondelles ont été baguées en compagnie des élèves de 5ème primaire. Eric Heymans de l'Institut Royal des Sciences Naurelles insiste sur le fait que l'espèce est en voie de disparition :

"Pour donner un exemple, début des années 80 je baguais, à vélo, dans trois villages, 1.000 poussins, et aujourd'hui en voiture, dans cinq villages, j'en bague peut-être 200. Ca montre la diminution de l'espèce. Il faut éviter de détruire les nids. Pour certains c'est sale, et on démolit le nid dès qu'il y a trois crottes. Chacun peut faire quelque chose, installer quelques nichoirs chez soi par exemple. On peut se faire aider, ça ne coûte pas très cher, et c'est vite gratifiant."