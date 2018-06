Les premiers coups de pelle ont été donnés hier par le Bourgmestre Benoît Lutgen et le président de l’intercommunale Idélux, Elie Deblire. Les travaux sont attendus depuis dix ans et offriront 26 hectares supplémentaires aux entreprises qui souhaitent s’implanter à Bastogne. Et il y a déjà de l’intérêt comme nous le confie Benoît Lutgen... Notons que la fin des travaux est prévue pour l’année prochaine.