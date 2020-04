L'Eurospace Center est actif contre le coronavirus mais contraint de reporter sa réouverture au 1er septembre

Fermé et en travaux depuis fin août, l’Eurospace Center à Transinne (Libin) veut être actif dans la lutte contre le coronavirus. D’abord, les masques que les stagiaires du " Rocket Camp " utilisent pour construire et lancer de petites fusées, ont été offerts à l’hôpital de Libramont. Et puis l’Eurospace Center dispose de huit imprimantes 3 D et souhaite pouvoir les mettre au service de ceux qui, comme UC Louvain, se sont lancés dans la fabrication de respirateurs ou de surmasques… Quant aux 31 ordinateurs portables dédiés habituellement aux stagiaires, ils participent aussi à la lutte contre le coronavirus. Leur capacité sera utilisée de nuit comme de jour pour que les scientifiques du monde entier puissent traiter les millions de données récoltées à travers toute la planète sur le COVID 19 ... Vous pouvez rejoindre le site https://stats.foldingathome.org/team/237674 ouvert par Vigo Universal, partenaire de l’Eurospace. Enfin, les moniteurs des stages planchent aussi sur des petits programmes pédagogiques en ligne.

Mais malheureusement, le coronavirus a aussi des conséquences importantes pour le futur de l’Eurospace Center. Les séjours de stagiaires étrangers cet été ont été annulés il y a plusieurs semaines déjà ! Mais plus fondamentalement, l’important chantier de transformation et modernisation des installations du centre scientifique et touristique consacré à l’espace qui aurait dû se terminer pour le premier juillet, a dû être interrompu le 27 mars. Personne ne peut prévoir quand le chantier pourra reprendre… La mort dans l’âme, les responsables de l’Eurospace Center ont dû postposer la réouverture au 1er septembre et décommander tous les stages estivaux…Patience donc mais à la réouverture, c’est un Eurospace entièrement métamorphosé qui attend visiteurs et stagiaires.