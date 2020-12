L''Eurospace Center accueille de nouveau les visiteurs et connaît un beau succès pendant les deux semaines de vacances de Noël

L’Eurospace Center à Libin, connaît un grand succès pendant ces vacances de Noël. Le centre spatial et éducatif est heureux de pouvoir, à nouveau accueillir le public depuis le 5 décembre. Au maximum, chaque jour ce sont 300 visiteurs, c’est-à-dire la moitié de la capacité habituelle du centre, afin d’assurer la sécurité des visiteurs et du personnel. " Les visiteurs sont invités à porter le masque en permanence, même les enfants de moins de 12 ans ", explique Catherine Vuidar, responsable marketing. " Nous intensifions les nettoyages tout au long de la journée. Nous avons renforcé les équipes pour des nettoyages plus fréquents. ET nous avons du matériel qui permet de désinfecter toutes les salopettes, les combinaisons qui sont utilisés par les visiteurs ainsi que les casques audios utilisés pendant la visite ". Mais pas de longues files à craindre ! Les visiteurs sont répartis sur les 7000 m³ sur lesquelles de nombreuses activités sont proposées. Pour cette famille de La Hulpe c’’est une belle découverte et aussi une belle occasion de penser à autre chose qu'au contexte actuel " C’est vraiment la plus chouette expérience qu’on ait vécu depuis longtemps ", nous confie le papa. " Pour le moment, il vaut mieux être ailleurs que sur la terre, sur d’autres planètes et donc c’était l’endroit idéal, on s’amuse et on est vraiment ailleurs ! " L’Eurospace Center affiche déjà complet pour le premier week-end de janvier et ses responsables insistent, mieux vaut réserver en ligne trois ou quatre semaines à l'avance pour être certains de pouvoir venir à la date souhaitée !