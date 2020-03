L'entreprise de travail adapté La Lorraine, propose un service de gobelets réutilisables

La mise à disposition et le lavage de gobelets réutilisables : un nouveau service proposé désormais par l’entreprise de travail adapté La Lorraine. Créée à Arlon en 1972, elle s’était jusqu’à présent spécialisée dans le lavage des vitrines de commerces, dans le nettoyage de salles polyvalentes et dans l’entretien d’espaces verts.

Pour la directrice de La Clairière, Nadia Cellier, cette nouvelle activité va donc de pair avec la philosophie de la Clairière et débouche même sur une collaboration avec cinq autres entreprises de travail adapté réunies sous l’appellation ETA Cup, comme elle l’a expliqué à Eric Bussienne…



Et notons que ce service a déjà séduit plusieurs clients : un brasseur de la région qui a investi dans 70 000 gobelets, le Donkey Rock de Sélange, la fête du Maitrank ou le carnaval d’Arlon.