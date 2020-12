L'église rénovée de Tintigny pour un conseil communal? Pas question pour l'Evêché de Namur!

A Tintigny, le sacro-saint principe de la séparation entre l'Eglise et l'Etat a refait surface là où on ne l'attendait pas. Le Bourgmestre de Tintigny Benoît Piedboeuf voulait organiser le conseil communal de lundi soir dans l'église baroque rénovée mais l'Evêché lui a opposé un refus catégorique... Le chantier se termine au sein de l'église de Tintigny. Pour Benoît Piedboeuf, le conseil communal aurait été une belle occasion de montrer ce patrimoine restauré aux conseillers communaux et de tenir conseil avec des règles de distance bien respectées. D'autant plus que le lieu n'a pas encore recouvré tous ses attributs du culte... Le curé de la paroisse et la fabrique d'église avaient donné leur... bénédiction ! Mais tout le monde n'a pas vu la démarche d'un aussi bon œil... Le Vicaire Général s'en est ému, le fait que l'église appartienne à la commune ne lui donne aucun droit d'y organiser d’autres activités que la célébration du culte ! Et l'Evêché a aussi tenu à remettre… l’Eglise au milieu du village... "il ne peut y avoir de réunion à caractère politique ou même administratif dans un lieu de culte, même si l'affectation au culte est momentanément interrompue..." La messe est dite ! On peut certes y organiser des manifestations à caractère culturel comme un concert ou du théâtre, mais pas de réunion du conseil communal.Et le conseil communal de Tintigny s'est tenu,comme presque partout pour le moment, en visioconférence ! A la fin de la séance, le conseiller de l'opposition ( Passion commune ) François Maréchal a déclaré qu'il regrettait les prises de position du Bourgmestre sans concertation et sans tenir compte des sensibilités de chacun et de chacune. Et François Maréchal d'ajouter " nous savons que vous croyez être dieu dans votre commune ! "Benoît Piedboeuf a rappelé que l'idée venait de la Directrice Générale et qu'il la trouvait excellente puisque cela aurait permis de montrer à tous les conseillers la magnifique église baroque restaurée. Ils devront donc attendre... La conseillère de l'opposition Christelle Mathieu a, elle, apprécié le fait que ce conseil se fasse en visioconférence car cela a permis à un certains nombre de citoyens de se connecter et de suivre les débats.