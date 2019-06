L'école primaire communale de Paliseul Gare, est menacée.

Le 21 mai dernier, les parents ont été avertis par la direction, que l'établissement scolaire était susceptible de fermer ses portes, faute d'élèves. Il en manque quatre pour la prochaine rentrée scolaire. En 2016, l'école avait déjà dû fermer les classes maternelles. Cette nouvelle annonce est un choc pour les enseignants, comme pour les parents d'élèves. C'est le cas de Dimitri Van Beggelaer :

"Nous l'avons appris il y a deux semaines. Mais il y avait eu une réunion au début de l'année scolaire, pour nous signaler que l'école serait en classe unique. Et puis la maternelle ayant fermé, on se doutait que le reste allait suivre.

C'est une mauvaise nouvelle, un quartier sans école c'est un quartier destiné à mourir. Les enfants sont très bien ici, les profs sont compétents, la cadre est magnifique et c'est un outil qu'il faut préserver. Mais plus on avance plus on est déçu."

Il reste donc trois mois à l'école pour trouver les quatre élèves manquants. Dans le cas contraire, l'école fermera ses portes en septembre.