L'école communale "Le Vivier" de Longlier fait partie des lauréats du prix du Parlement des enfants 2018

La classe de 5ème et 6 ème primaire de l’école communale "Le Vivier" de Longlier (Neufchâteau) fait partie des 6 classes lauréates du prix du Parlement des enfants 2018.

Une initiative du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 35 classes ont participé au projet. Cet après-midi, les élèves recevront leur prix et remporteront un tableau interactif. Au delà de la récompense, ils ont appris beaucoup sur la démocratie et les institutions...