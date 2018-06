Suite aux orages et à des déversements de produits chimiques, l’eau est momentanément non potable dans le village de Lamorteau dans la commune de Rouvroy. Un traitement de l’eau a été effectué et une contre analyse est en cours.

En attendant, l'eau est déclarée impropre à la consommation. Des berlingots d’eau seront disponibles aujourd'hui en fin d'après-midi.

En revanche l'eau est à nouveau potable dans les rues de Vielsalm et à Petit-Thier.