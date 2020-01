L' ATLB, l'Association Touristique du Luxembourg Belge, ex FTLB, et le service provincial du Tourisme, ont quitté La Roche-en-Ardenne pour des locaux flambant neufs situés sur le zoning du WEX à Marche-en-Famenne. Des locaux qui viennent d'être inaugurés et dont le confort est incomparable par rapport à ceux de l'ancien hôtel rochois. La Directrice de l'ATLB, Laetitia Brasseur le confirme...