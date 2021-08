L'association "Solidarités-Virton" récolte des dons pour les victimes des inondations

Depuis les inondations de juillet, beaucoup d’initiatives sont nées pour aider les sinistrés.

En Gaume, l'association " Solidarités- Virton " existe depuis 10 ans et revend à petits prix du matériel de seconde main. Habituée à apporter de l'aide à celles et ceux qui en ont besoin, l'association a immédiatement lancé un appel aux dons pour les victimes des intempéries.

Aujourd’hui, elle continue de récolter des produits de nettoyage, d’hygiène, des essuies de toilette, des machines à laver, des frigos, des cuisinières, des cafetières électriques, fours etc…Les besoins en électroménager sont encore criants.

En collaboration avec la Maison des jeunes, la MJ de Virton, plusieurs transports de matériel ont déjà été effectués vers les régions sinistrées, notamment du côté de Verviers. Des volontaires ont également participé au nettoyage de la Vesdre. Et la mobilisation ne faiblit pas…En ce moment, " Solidarités-Virton " récolte des fournitures scolaires. " Nous insistons pour que le matériel soit convenable et à l’état neuf, par respect pour les élèves et les enseignants. Nous avons surtout besoin de cahiers, de blocs de feuilles, de marqueurs, de crayons, de stylos, de lattes , de gommes, le petit matériel, en fait. Nous avons, par contre, reçu suffisamment de classeurs, nous n’en avons plus besoin ", précise Annie Goffin de " Solidarités-Virton "

Les dons peuvent être déposés à Virton, au 19, rue Croix-le-Maire, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 10H00 à 12H00.

Les volontaires sont toujours les bienvenus pour trier tout le matériel. Infos au 0497/11 69 87.