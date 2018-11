L'asbl "Repères" accompagne les adolescents et leur famille sur le chemin de la réussite

Comment motiver les étudiants ? Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Pirson propose dans la région d'Etalle, de l'accompagnement scolaire. En 2012, il a créé l'ASBL Repères. On ne parle pas ici de remédiation scolaire ou de cours particuliers. L'asbl Repères accompagne les adolescents et leur famille dans l'aide aux choix de vie, et s'appuie sur les cinq secrets de la réussite...

Une heure par semaine pendant 12 à 15 semaines. Adaptée à la personnalité de l'étudiant. Infos sur le site reperes-asbl.be