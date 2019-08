L'ASBL "L'autre Clé" à Bastogne, brasse de la bière au sein de son centre de jour

Depuis 2014, l'ASBL "L'autre Clé" située à Bastogne, brasse de la bière au sein de son centre de jour. Un centre qui accueille de jeunes adultes atteints de handicap mental.

Des éducateurs leur proposent toute une série d'activités dans le but de les rendre plus autonomes. A l'approche du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes, ces jeunes en ont profité pour créer la Bastogne 44.

Une bière blonde à déguster pour la première fois au marché de Bastogne ce samedi. Jacques Pleyers, président de l'ASBL nous en dit plus...