Avec la crise du Covid-19, le stress, le burn out et l’épuisement sont maintenant plus que jamais, au cœur de l’actualité et des préoccupations de chacun. Dans le nord de la province, l'asbl Bright Out propose de prévenir ou d’accompagner des personnes en situation de burn out, avec une approche globale de la personne et de son entourage. Mais les services de Bright out ne se limitent pas aux personnes qui souffrent de burn out comme le confirme Violette Orban de Xivry, qui nous présente les services proposés :

"Certains services sont plus ciblés sur les personnes en burn out, stressées, fatiguées, d'autres services sont proposés à un public plus large, intéressé par nos thématiques, en rapport avec la santé. On propose des cercles de parole, pour les personnes en difficulté et leur entourage, et des ateliers ouverts essentiellement aux adultes. Ateliers d'écriture, d'aromathérapie, de gestion du stress et autres à venir. Et du suivi individuel aussi."

Et les premiers ateliers arrivent, Delphine Léonard :

"Par rapport à un accompagnement socio-administratif, une reconversion, au niveau de l'aménagement professionnel, de la santé physique, des massages par exemple. Nos premiers groupes sont organisés à Barvaux-sur-Ourthe, en juillet."

Premiers ateliers ce mercredi 8 juillet au matin à Barvaux sur Ourthe, info sur le site www.brightout.org



