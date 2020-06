Vous avez peut-être déjà remarqué certains dépôts clandestins dans votre commune, et vous êtes donc soucieux de l'environnement. Pour permettre aux citoyens de les signaler au service communal, l'ASBL Be Wapp, pour une Wallonie Plus Propre, a lancé l'application mobile Fixxmystreet. Elle est téléchargeable gratuitement sur smartphone et est accessible depuis ce lundi à Marche-en-Famenne. Il s'agit de la première commune en Province de Luxembourg à y participer. Nicolas Grégoire, Premier Echevin et Echevin des travaux à la Ville de Marche nous explique pourquoi c'est important d'avoir désormais cette application :

"La commune consacre des moyens depuis de nombreuses années, pour assurer la propreté du centre ville et des villages, donc disposer d'une application dynamique est pour nous logique, afin d'impliquer le citoyen, qui va pouvoir dans l'avenir davantage participer à cet effort constant de la commune. Les incivilités pourront être signalées et feront l'objet d'un traitement rapide du service travaux, et d'un suivi auprès de la personne qui aura signalé le problème. Je pense que c'est une évolution positive."