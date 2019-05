L'Ardenne transfrontalière a désormais son Guide du Routard

Le fameux guide de voyage Le Routard compte désormais une édition consacrée exclusivement à l'Ardenne. Une édition transfrontalière consacrée à l’Ardenne, au sens large, française, belge et luxembourgeoise... Un guide de 272 pages avec en couverture le point de vue de Frahan depuis Rochehaut. Et une Ardenne transfrontalière parcourue par cinq auteurs emmenés par André Poncelet. « Nous avons passé trois semaines à parcourir cette magnifique région d’Ardenne et découvrir ou redécouvrir ses curiosités... » Pas question d’identifier les endroits par pays. Le parcours du Guide Du Routard nous emmène de rivière en fleuve. Semois, Ourthe, Amblève ou Meuse. Toute la Province de Luxembourg est évoquée, même la Gaume et la Famenne, et le guide fait aussi escale dans des villes de Liège et de Namur. Il y a une série de joyaux, de coups de cœur épinglés et même illustrés comme l’Abbaye d’Orval, le Tombeau du Géant à Botassart Bouillon, le Château de Vêves (Houyet), Clervaux au Grand-Duché ou Charleville-Mézières et sa Place Ducale. Le point de départ de la démarche, on le trouve, il y a cinq ans, dans le lancement d’un GEIE (Groupement Européen d’Intérêt Economique de toutes les régions concernées par le massif pour aboutir à une Marque touristique de l’Ardenne qui compte aujourd’hui, près de 600 ambassadeurs touristiques ! L’'étape suivante consiste aujourd'hui à développer ce label « Ardenne » à d'autres secteurs comme l'agroalimentaire ou l’agroforesterie. Le Guide du Routard de l'Ardenne se trouve dans toutes les bonnes librairies au prix de 12,5€.