L’Agence Prévention & Sécurité, créée en 1985, est une Fondation d’Utilité Publique. D'abord banque de données et call center 24h/24 pour les produits dangereux. Puis expert dans la planification d’urgence APS qui a aussi procédé aux calculs des zones à risques des industries SEVESO. Et puis l’APS gère pour la Province de Luxembourg, la télévigilance Samaritel. Un service en pleine évolution. On le découvre en compagnie de Stephan Demul, Président du CA et Michèle Booten, Directrice de l'APS...