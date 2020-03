L'ancien home de Neufchateau disponible si besoin de structures de soins intermédiaires

Même dans les régions les moins touchées actuellement par le coronavirus, on se prépare à toute éventualité ! En Province de Luxembourg, le Gouverneur, Olivier Schmitz, a été mandaté par le Fédéral, pour faire un inventaire des endroits susceptibles d’accueillir une structure de soins " intermédiaire ". Elle pourrait accueillir un certain de nombre de personnes infectées qui devraient quitter un hôpital surchargé mais ne pourraient rentrer chez elles avant quelques jours. A Neufchâteau, tous les pensionnaires du home " Le Clos des Seigneurs " ont déménagé, il y a un mois, vers les installations du home flambant neuf du " Pré Fleuri " ! Mais le bâtiment du " Clos des Seigneurs " reste opérationnel. Le Collège communal chestrolais a fait savoir que l’ancien home était disponible pour accueillir, en cas de besoin, une structure de soins " intermédiaire " ! Pour le Bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, le "Clos des Seigneurs" pourrait aussi répondre à la demande de la Ministre Wallonne de la Santé. Christine Morreale voudrait aussi, des lieux intermédiaires, pour héberger les personnes âgées infectées, qui sortent de l’hôpital mais à qui on éviterait, un retour trop rapide au home. " Le Clos des Seigneurs, ajoute Dimitri Fourny, dispose toujours de tous ses équipements ! Et il est à disposition ".

Précisions encore qu’un deuxième endroit en Luxembourg serait susceptible d’accueillir une structure de soins " intermédiaire ". Il s’agit du site de l’ancienne " Brasserie Pierrard " à Mellier (commune de Léglise), qui vient d’être transformé en home pour accueillir des personnes handicapées. Là, le bâtiment n’est pas encore occupé par ses nouveaux pensionnaires !