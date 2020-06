L'ancien bourgmestre de Gouvy Claude Leruse est décédé

La commune de Gouvy est en deuil. L'ancien bourgmestre Claude Leruse est décédé ce mardi soir. Il avait été à la tête de la commune de 2012 à 2018.

En octobre 2018, le socialiste avait espéré décrocher un deuxième mandat mais c'est la liste de Véronique Léonard qui l'avait emporté.

Tombé gravement malade, Claude Leruse, siégeant alors dans la minorité, n'avait pas pu prêter serment en même temps que les autres élus. Il n’a repris le chemin du conseil communal qu’en août 2019.

Véronique Léonard, l'actuelle bourgmestre de Gouvy parle d'un homme d'expérience, il avait démarré sa carrière politique en 1989 :

"On a toujours eu une bonne relation et beaucoup de respect, tout s’est toujours très bien passé. On a toujours eu un débat constructif ".

Véronique Léonard se souviendra d'un homme engagé :

"Jusqu’au bout il a travaillé pour sa commune. C’est un homme qui s’est engagé à fond pour les autres et sa commune, il était également très engagé dans le secteur associatif, dans des ASBL... Une de ses plus belles réalisations, c’est la création de la maison des jeunes MJ 23 qui existe maintenant depuis trois ans. J’espère que celle-ci pourra être reconnue. Il accordait une attention particulière aux jeunes."