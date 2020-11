l'AMO Mic-Ados à Marche-en-Famenne constate que le confinement déstructure les jeunes

En confinement les jeunes souffrent de l'absence de contacts !

L'AMO Mic-Ados, à Marche-en-Famenne, attire l'attention sur cette problématique : de plus en plus de jeunes perdent leurs repères et se retrouvent isolés.

Cela se caractérise par des crises d'angoisse et même de la dépression. Des situations de détresse qui engendrent un décrochage scolaire ou plus grave encore, une rupture avec la société.

Charlotte est âgée de 20 ans. Une jeune adulte coupée de tout contact. Sa santé mentale s'en retrouve évidemment affectée :

"Je me lève le matin, encore une journée qui ressemble aux autres, et que vais-je faire de cette journée ? Ma formation a été stoppée et la maison de jeunes est fermée."

Charlotte est loin d'être la seule dans cette situation. L'AMO Mic-Ados qui offre accompagnement et soutien aux jeunes en difficultés constate les effets dévastateurs du confinement. Tout ce qui a été fait ces derniers mois sera à refaire. Valériane Adam, directrice :

"Il y a des peurs, il y a des conflits au sein des familles, et l'utilisation du smartphone qui va devenir une habitude chez ces jeunes. Je pense également aux étudiants qui n'accrochent pas, et qui sont au fond de leur lit. Il faut vraiment s'en préoccuper maintenant."

Charlotte attend avec impatience des nouvelles positives. Elle espère plus que tout la réouverture de la maison de jeunes qu'elle fréquentait quotidiennement :

"C'est un endroit où je crée des liens, où on rigole beaucoup et comme je vis seule, ça fait du bien."

Un témoignage qui montre toute l'importance des activités socio-culturelles. Ces mêmes activités que l'on juge aujourd'hui non-essentielles.