L'ambiance de Tomorrowland s'invite à Durbuy, qui accueille le camping du festival

Privé de ses festivaliers, le camping de Tomorrowland, "Dreamville", quitte Boom et migre à Durbuy. Sur les terrains du domaine du golf, les différents logements éphémères du festival ont été montés, et accueillent leurs premiers visiteurs ce vendredi.

Près de 200 hébergements, d’habitude réservés aux clients du camping de Tomorrowland, ont été installés à travers les 35 hectares du golf de Durbuy : des tentes de safari, mais aussi des petits lodges. On y a également installé une piscine, et des espaces de détente, pour former une expérience de glamping ('camping glamour'). Le site peut accueillir simultanément 400 campeurs.

"Quand on a vu à la télévision que tous les festivals étaient annulés, au début du COVID, on a pris contact avec Tomorrowland pour voir s’ils ne savaient pas nous aider un peu à sauver notre saison à Durbuy. Ils ont fait la proposition de déménager leur village magnifique, Dreamville, à Durbuy", évoque Bart Maerten, CEO de La Petite Merveille.

Si on est bien loin des scènes habituelles de Tomorrowland, les visiteurs peuvent également bénéficier de sets de DJ, et de numéros de danseurs et d’artistes. "C’est quelque chose d’assez unique : en dehors du glamping, il y a toutes sortes d’activités : du yoga, des artistes, des DJ, etc. Mais ce n’est pas un festival. Ce sera un camping réinventé", explique Bart Maerten.

200 personnes sont attendues ce week-end. Le camping sera présent tout l’été.

Il s’agit d’une collaboration entre le festival Tomorrowland, et les entrepreneurs Bart Maerten (La Petite Merveille) et Marc Coucke (Adventure Valley).