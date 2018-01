L'aide aux migrants s'organise aussi dans le sud de la province de Luxembourg

Des habitants de la province de Luxembourg ont rejoint un collectif de citoyens wallons qui récoltent des vivres et des vêtements pour les plus démunis. Ce dimanche (14 janvier), un convoi prendra la direction de Calais. Objectif : apporter suffisamment de nourriture (de quoi tenir une semaine en fait) au camp de réfugiés.

A Virton, Moussa Souqay et sa compagne Dominique Verhaeren ont rejoint le mouvement. Ils poursuivent leur collecte cette semaine.

"On a déjà reçu des petits gâteaux au spéculoos, des gaufres, des paquets de pâtes… On veut pouvoir leur donner de la nourriture pour une semaine et, en même temps, leur offrir un petit déjeuner. Il y a aussi une grande collecte de pommes de terre (on a environ 2 tonnes), il y aura beaucoup de fromages, des couvertures… Tout cela sera redistribué à l’Auberge des migrants, qui est composée de quatre associations. Tous les jours, celles-ci préparent des repas chauds grâce aux dons qui viennent d’un peu partout : de Belgique, de France, de Hollande, d’Angleterre…"